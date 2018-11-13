PFDKdan tarihi cezalar! - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    PFDK'dan tarihi cezalar!

    13 Kasım 2018 Salı, 18:52:51 Güncelleme: 19:05:04
    PFDKdan tarihi cezalar!

    Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı iten kırmızı kart görünce de maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruğunu gösteren Arda Turan'ın cezası belli oldu. Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'a 16 maç ceza verildi.

    İşte PFDK'nın daha önce verdiği tarihi cezalar...

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    PFDKdan tarihi cezalar!

    Fenerbahçe derbisinde Josef'e yumruk atıp, PFDK'nın 5 maç ceza verdiği Quaresma sosyal medyada gündem oldu. PFDK'nın daha önce vermiş olduğu tarihi cezaları sizler için derledik.

    PFDKdan tarihi cezalar!

    7 AY MEN CEZASI: PASCAL NOUMA
    2003 yılında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta elini şortuna sokan Pasal Nouma, PFDK tarafından "spor ahlakına ve centilmenliğe ağır biçimde aykırı davranmak" suçundan 7 ay men cezasına çarptırıldı.

    PFDKdan tarihi cezalar!

    16 MAÇ CEZA: ÖNDER ÇENGEL
    PFDK, 2014 yılında 2.Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Kızılcahamamspor maçında Eyüpsporlu Önder Çengel'e, hakeme saldırması nedeniyle 16 maç ceza verdi

    PFDKdan tarihi cezalar!

    14 MAÇ CEZA; ŞEHMUS ÖZER
    Göztepe-Karşıyaka derbisinde müsabakanın hakemi Hüseyin Sabancı'ya yönelik fiili saldırıda bulunan Şehmus Özer'e PFDK tarafından 14 maç men cezası verildi.

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