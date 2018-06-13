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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Mehmet Ekici'de 'gizli' oyun! Beşiktaş ile Trabzonspor arasında...

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    Mehmet Ekici'de 'gizli' oyun! Beşiktaş ile Trabzonspor arasında...

    ADVOCAAT DA İSYAN ETMİŞTİ!
    Hatırlanacağı gibi Sarı-Lacivertliler'in hocası Dick Advocaat, o dönemde orta sahada benzer tipte oyuncular olmasından şikayet edip acilen 10 numara istemiş, Mehmet Ekici'yle anlaşsa da Fırtına'yı ikna edemeyen yönetim, yurt dışından da eli boş dönmüştü. Ekici ise bu olaylar çerçevesinde kadro dışı bırakılıp ligin 2. yarısını boş geçirmişti. Trabzonspor'la sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye sezon sonu transfer olabilen yetenekli orta saha, bu kez de sakatlık kabusundan bir türlü kurtulamamıştı. Advocaat, 27 Mayıs 2017'de yaptığı açıklamada "Mehmet Ekici'yi almak istedik ama diğer takım, onu Trabzonspor'da tutmak için para önerdi. Siz hangi takım olduğunu biliyorsunuz, Beşiktaş demedim! Bu benim için tuhaf bir durum. Ekici gelseydi, fark yaratırdı" demişti.

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