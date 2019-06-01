Fikret Orman'dan gece yarısı bombası! Edin Visca... Transfer haberleri... - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fikret Orman'dan gece yarısı bombası! Edin Visca... Transfer haberleri...

Fikret Orman'dan gece yarısı bombası! Edin Visca... Transfer haberleri...

Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Abdullah Avcı ile çözülmüştü. Siyah beyazlılarda rota şimdi takım içi operasyona ve yapılacak transferlere çevrildi. Bu kapsamda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan gece yarısı önemli bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar:

1 Haziran 2019 Cumartesi 17:23 Güncelleme: 01.06.2019 17:25
Fikret Orman'dan gece yarısı bombası! Edin Visca... Transfer haberleri...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Başkan Fikret Orman, adı kulüple geçen isimler hakkında gelen soruları yanıtlarken bir de bomba patlattı.

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Fikret Orman'dan gece yarısı bombası! Edin Visca... Transfer haberleri...

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'yı da resmen açıklaması üzerine Fikret Orman'ın gece yarısı yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Fikret Orman'dan gece yarısı bombası! Edin Visca... Transfer haberleri...

Dün gece TRT Spor'a konuşan ve trransfre planları dahilinde ifadeler kullanan Fikret Orman, şunları söyledi:

Fikret Orman'dan gece yarısı bombası! Edin Visca... Transfer haberleri...

"Hocamız daha yeni geldi. Transferlerle ilgili henüz bir şey konuşmadık."

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Fikret Orman'dan gece yarısı bombası! Edin Visca... Transfer haberleri...

Orman, Arda Turan sorusu üzerine, "Arda Turan'ı transfer etme gibi bir niyetimiz de yok" dedi.

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