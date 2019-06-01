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Fikret Orman'dan gece yarısı bombası! Edin Visca... Transfer haberleri...
Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Abdullah Avcı ile çözülmüştü. Siyah beyazlılarda rota şimdi takım içi operasyona ve yapılacak transferlere çevrildi. Bu kapsamda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan gece yarısı önemli bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar:
1 Haziran 2019 Cumartesi 17:23 Güncelleme: 01.06.2019 17:25
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"Hocamız daha yeni geldi. Transferlerle ilgili henüz bir şey konuşmadık."
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