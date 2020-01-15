İşte 3 büyüklerin transfer bilançoları! Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına az bir süre kala kulüpler sezonun kalan 17 haftalık periyodu öncesi eksik mevkiler için transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon başında olduğu gibi, ara transfer transfer döneminde de adından sıkça söz ettiren Galatasaray Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika ile sözleşme imzalarken, Fenerbahçe Simon Falette'yi, Beşiktaş ise Guilherme transferini bitirmiş ancak harcama limiti nedeniyle transfer iptal olmuştu. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçtiğimiz sezon ve bu sezon transferde ne kadar para harcadı? İşte 3 büyük kulübün transfer karnesi... Son dakika transfer haberleri.