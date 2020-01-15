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İşte 3 büyüklerin transfer bilançoları! Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray
Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına az bir süre kala kulüpler sezonun kalan 17 haftalık periyodu öncesi eksik mevkiler için transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon başında olduğu gibi, ara transfer transfer döneminde de adından sıkça söz ettiren Galatasaray Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika ile sözleşme imzalarken, Fenerbahçe Simon Falette'yi, Beşiktaş ise Guilherme transferini bitirmiş ancak harcama limiti nedeniyle transfer iptal olmuştu. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçtiğimiz sezon ve bu sezon transferde ne kadar para harcadı? İşte 3 büyük kulübün transfer karnesi... Son dakika transfer haberleri.
15 Ocak 2020 Çarşamba 13:04
Güncelleme: 15.01.2020 13:04
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Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları tam gaz devam ederken ocak ayı sonuna kadar süren transfer dönemi içinde çalışmalar sürüyor.
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Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ikinci yarı için birçok isimle temaslarını sürdürürken sarı-lacivertli kulübün yaptığı Falette transferi taraftarların tepkisini çekmişti.
1.5 yılı aşkın süredir başkanlık koltuğunda oturan Koç, aynı dönemde Galatasaray ve Beşiktaş'tan sayıca daha fazla futbolcu transfer etti. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer raporu ve şu ana dek harcadıkları para...
BEŞİKTAŞ
18 FUTBOLCU ALINDI Beşiktaş, hem sayıca hem de maliyet açısından en az transfer yapan kulüp. Siyah beyazlılar 7'si bu sezon olmak üzere 18 futbolcuyla anlaşma yaptı.
16'SI HALEN KADRODA 18 oyuncunun 16'sı halen kadroda bulunuyor. Geçen sezon kiralık gelen Kagawa geri gönderildi. Bonservisiyle alınan Mirin ise kiralık verildi.