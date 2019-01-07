Sosyal medya gündemi (7 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Sosyal medya gündemi (7 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 16:48:21 Güncelleme: 17:57:08
Sosyal medya gündemi (7 Ocak 2019)

Axel Witsel, Eden Hazard'ın doğum gününü bu paylaşımla kutladı.

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Sosyal medya gündemi (7 Ocak 2019)

Arsenal'lı sağ bek Hector Bellerin'in stili dikkat çekiyor.

Sosyal medya gündemi (7 Ocak 2019)

Eski Galatasaray'lı Garry Rodrigues'den açıklama.

Sosyal medya gündemi (7 Ocak 2019)

Yerry Mina'nın stili.

Sosyal medya gündemi (7 Ocak 2019)

Fernando Muslera'nın paylaşımı.

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