Sosyal medya gündemi (7 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (7 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 16:48:21
Güncelleme: 17:57:08
Axel Witsel, Eden Hazard'ın doğum gününü bu paylaşımla kutladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arsenal'lı sağ bek Hector Bellerin'in stili dikkat çekiyor.
Eski Galatasaray'lı Garry Rodrigues'den açıklama.
Fernando Muslera'nın paylaşımı.