Eşi sürprizi duyurdu! Michael Schumacher... - Galeri - Fotomaç
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Eşi sürprizi duyurdu! Michael Schumacher...
Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.
3 Ocak 2019 Perşembe, 10:29:21
Güncelleme: 10:49:06
Michael Schumacher için eşi Corinna Schumacher, sosyal medya hesabından bir not paylaştı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corinna Schumacher, 3 Ocak 1969 doğumlu Michael Schumacher için sürpriz bir açıklama yaptı. İşte o sözler:
"Michael'ın 50. yaşını birlikte kutlayacağımız için çok mutluyum. Kalbimizin en derinlerinde bunu hep beraber yapacağımız için hepinize çok teşekkür ediyorum."
"Keep Fighting Kurumu olarak ona bir hediye hazırladık. Sanal bir müze... Resmi Michael Schumacher aplikasyonu çıkacak ve onun başarılarını tekrar görebileceğiz."
"Bu aplikasyon, onun hakkını vermek için yaptığımız dönüm noktalarından biri. Başarılarını bu şekilde kutlayacağız. Umarım keyif alırsınız."