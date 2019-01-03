Eşi sürprizi duyurdu! Michael Schumacher... - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Eşi sürprizi duyurdu! Michael Schumacher...

Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.

3 Ocak 2019 Perşembe, 10:29:21 Güncelleme: 10:49:06
Eşi sürprizi duyurdu! Michael Schumacher...

Michael Schumacher için eşi Corinna Schumacher, sosyal medya hesabından bir not paylaştı...

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Eşi sürprizi duyurdu! Michael Schumacher...

Corinna Schumacher, 3 Ocak 1969 doğumlu Michael Schumacher için sürpriz bir açıklama yaptı. İşte o sözler:

Eşi sürprizi duyurdu! Michael Schumacher...

"Michael'ın 50. yaşını birlikte kutlayacağımız için çok mutluyum. Kalbimizin en derinlerinde bunu hep beraber yapacağımız için hepinize çok teşekkür ediyorum."

Eşi sürprizi duyurdu! Michael Schumacher...

"Keep Fighting Kurumu olarak ona bir hediye hazırladık. Sanal bir müze... Resmi Michael Schumacher aplikasyonu çıkacak ve onun başarılarını tekrar görebileceğiz."

Eşi sürprizi duyurdu! Michael Schumacher...

"Bu aplikasyon, onun hakkını vermek için yaptığımız dönüm noktalarından biri. Başarılarını bu şekilde kutlayacağız. Umarım keyif alırsınız."

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