Ece Sükan Loris Kariusu reddetti!

Ece Sükan Loris Karius'u reddetti!

Loris Karius Ece Sükan'ın peşinde!. Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius geçtiğimiz gün bir mekanda Ece Sükan'ı görüp hayran kaldı. Loris Karius Ece Sükan ile iletişim kurabilmek için; ''Stil danışmanım olur musun?'' dedi ancak Sükan bu teklife olumsuz cevap verdi. 25 yaşındaki kaleci Karius Türk güzellere kafayı takmış görünüyor...

28 Ekim 2018 Pazar, 17:06:09 Güncelleme: 17:13:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





