Ece Sükan Loris Kariusu reddetti! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Ece Sükan Loris Karius'u reddetti!

    Loris Karius Ece Sükan'ın peşinde!. Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius geçtiğimiz gün bir mekanda Ece Sükan'ı görüp hayran kaldı. Loris Karius Ece Sükan ile iletişim kurabilmek için; ''Stil danışmanım olur musun?'' dedi ancak Sükan bu teklife olumsuz cevap verdi. 25 yaşındaki kaleci Karius Türk güzellere kafayı takmış görünüyor...
    28 Ekim 2018 Pazar, 17:06:09 Güncelleme: 17:13:40
    Ece Sükan Loris Kariusu reddetti!

    Beşiktaş'a imza attığı günden beri özel hayatı ve yakışıklılığıyla da gündemden düşmeyen Alman kaleci Loris Karius hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ece Sükan Loris Kariusu reddetti!

    Sosyal medyadan Türk güzellere mesaj attığı haberleriyle gündem olan 25 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde gittiği Soho House'da Ece Sükan'ı gördü. 41 yaşındaki güzel stil danışmanı, model ve oyuncuya hayran kalan Loris Karius, dedikodulara göre Sükan'la tanışmak için seferber oldu.

    Ece Sükan Loris Kariusu reddetti!

    KARIUS'TAN DETAYLI ARAŞTIRMA...
    Devreye yanındaki menajerini sokan Alman kaleci, Ece Sükan hakkında detaylı bilgiler aldı. Sükan'ın stil danışmanı olduğunu öğrenen Loris Karius, menajeri aracılığıyla Sükan'a "Stilim konusunda bana yardımcı olabilir misin?" diyerek teklifte bulundu.

    Ece Sükan Loris Kariusu reddetti!

    İddiaya göre Sükan'dan birlikte çalışma anlamında olumsuz teklif alan Alman kaleci, yine yabancı menajeri aracılığıyla Ece Sükan'a mesajlar göndermeyi sürdürüyor.

    Ece Sükan Loris Kariusu reddetti!

    ECE SÜKAN OLUMLU YANIT VERMEDİ
    Ümit Benan'dan boşandıktan sonra adı kimseyle anılmayan Sükan, Alman kalecinin iş bahanesiyle yaptığı görüşme teklifine olumlu yanıt vermedi..

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