Schumacher'in eski menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! 'Keşke beni dinleseydi' - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Schumacher'in eski menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! 'Keşke beni dinleseydi'

Schumacher'in eski menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! 'Keşke beni dinleseydi'

Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçiren ve evde tedavisine devam edilen Michael Schumacher'in kaza yapmasının ardından 7 sene geçti. Efsane pilotun İsviçre'de Cenevre gölü kenarında yaşadığı ve ailesi tarafından korunmaya alındığı belirtildi. Schumacher'in eski menajeri, efsane pilotla ilgili yıllar sonra gelen bir itirafında, '''Keşke beni dinleseydi'' dedi.
25 Nisan 2020 Cumartesi 15:12 Güncelleme: 25.04.2020 15:44
Schumacher'in eski menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! 'Keşke beni dinleseydi'

Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, Alman pilot ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Schumacher'in eski menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! 'Keşke beni dinleseydi'

Geçirdiği kaza sonrası 7 yıldır komada bulunan efsane pilot hakkında birçok ünlü isim açıklamalarda bulundu. Efsane pilotun eski menajeri Willi Weber de Schumacher hakkında flaş sözler kullandı.

Schumacher'in eski menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! 'Keşke beni dinleseydi'

Michael Schumacher, Formula 1 kariyeri boyunca Benetton ve Ferrari'de yarışı. Her iki takımla da harika başarılar ve şampiyonluklar yaşayan Alman pilot, 2006 sonunda Formula 1'den emekli oldu.

Schumacher'in eski menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! 'Keşke beni dinleseydi'

2009 sonunda üç yıl aradan sonra Formula 1'e geri dönen efsane pilot, tamamen farklı bir teknoloji ve pilot jenerasyonuyla karşı karşıyaydı.Sonuç olarak 2012 sonunda, podyuma da çıktığı yılın ardından Formula 1'den emekli oldu.

Schumacher'in eski menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! 'Keşke beni dinleseydi'

Kolner Express'e konuşan eski menajeri Willi Weber, "Michael'ın aracın sürüş tarzıyla ilgili sorun yaşadığına %100 katılıyorum."

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