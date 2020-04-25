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Schumacher'in eski menajerinden yıllar sonra gelen itiraf! 'Keşke beni dinleseydi'

Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçiren ve evde tedavisine devam edilen Michael Schumacher'in kaza yapmasının ardından 7 sene geçti. Efsane pilotun İsviçre'de Cenevre gölü kenarında yaşadığı ve ailesi tarafından korunmaya alındığı belirtildi. Schumacher'in eski menajeri, efsane pilotla ilgili yıllar sonra gelen bir itirafında, '''Keşke beni dinleseydi'' dedi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 15:12 Güncelleme: 25.04.2020 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





