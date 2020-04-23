HaberlerGaleriCorona virüsü tedavisinde müjde! Süper bilgisayar devrede
Corona virüsü tedavisinde müjde! Süper bilgisayar devrede
Corona virüsü dünyada olumsuz bir etki yaratırken, salgınla mücadele kapsamında bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Hastalığın tedavisinde kullanacılak ilaç ve aşı merakla beklenirken, hiç beklenmedik bir gelişme insanlığa umut oldu. Corona virüsüyle mücadelede artık bir "Süper Bilgisayar" devrede. İşte detaylar...
23 Nisan 2020 Perşembe 14:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in derlediği habere göre, Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 700 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 184 bini aştı. 723 bin 196 kişi de iyileşmeyi başardı.
Corona virüsü salgınını en ağır geçiren ülkelerden biri de İspanya. Şimdiye dek 208 bin 389 vakanın tespit edildiği İspanya, Amerika'nın ardından en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke konumunda.
İSPANYA SALGINI AĞIR GEÇİRİYOR 21 bin 717 kişinin yaşamını yitirdiği İspanya ayrıca, Amerika ve İtalya'nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü ülke olarak gözüküyor.
Tablonun bu kadar vahim olmasının ardından tüm ülkede adeta seferberlik ilan edildi ve salgının sona erme sürecini hızlandırabilecek çözümler üzerinde çalışmalar başladı.