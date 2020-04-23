Haberler Galeri Corona virüsü tedavisinde müjde! Süper bilgisayar devrede

Corona virüsü tedavisinde müjde! Süper bilgisayar devrede

Corona virüsü dünyada olumsuz bir etki yaratırken, salgınla mücadele kapsamında bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Hastalığın tedavisinde kullanacılak ilaç ve aşı merakla beklenirken, hiç beklenmedik bir gelişme insanlığa umut oldu. Corona virüsüyle mücadelede artık bir "Süper Bilgisayar" devrede. İşte detaylar...

23 Nisan 2020 Perşembe 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





