Zeki Uzundurukan'dan çarpıcı Falcao gerçekleri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Zeki Uzundurukan'dan çarpıcı Falcao gerçekleri!

Galatasaray'ın Falcao krizi sürüyor. Yaklaşık 1 aydır yaşadığı sakatlık sebep gösterilerek idmanlara dahi çıkmayan Kolombiyalı golcünün sakatlığına dair kulüpten net bir açıklama yapılmamıştı. Yıldız oyuncunun sakatlık nedeni merak edilmeye devam ederken, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan Radamel Falcao'nun sakatlık raporuna dair şok eden 6 maddeyi katıldığı canlı yayında açıkladı. İşte o maddeler...

25 Ekim 2019 Cuma 22:50 Güncelleme: 25.10.2019 22:50
Zeki Uzundurukan'dan çarpıcı Falcao gerçekleri!

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'da şok gelişmeler yaşanıyor.

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Zeki Uzundurukan'dan çarpıcı Falcao gerçekleri!

Sarı-Kırmızılılar'un uzun uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirdiği Kolombiyalı golcü Falcao, yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak.

Zeki Uzundurukan'dan çarpıcı Falcao gerçekleri!

Kulüpten Falcao'nun sakatlığı ile ilgili net bir açıklama yapılmaması da teknik heyet ve taraftarın endişelerini arttırıyor.

Zeki Uzundurukan'dan çarpıcı Falcao gerçekleri!

Yıldız golcünün aşil tendonu sakatlığı yaşadığı söylenmiş ancak detaylı bilgi verilmemişti.

Zeki Uzundurukan'dan çarpıcı Falcao gerçekleri!

Falcao'nun geçtiğimiz günlerde eski kulübü Monaco'da da aynı problemleri yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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