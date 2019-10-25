Zeki Uzundurukan'dan çarpıcı Falcao gerçekleri!
Galatasaray'ın Falcao krizi sürüyor. Yaklaşık 1 aydır yaşadığı sakatlık sebep gösterilerek idmanlara dahi çıkmayan Kolombiyalı golcünün sakatlığına dair kulüpten net bir açıklama yapılmamıştı. Yıldız oyuncunun sakatlık nedeni merak edilmeye devam ederken, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan Radamel Falcao'nun sakatlık raporuna dair şok eden 6 maddeyi katıldığı canlı yayında açıkladı. İşte o maddeler...
Falcao'nun geçtiğimiz günlerde eski kulübü Monaco'da da aynı problemleri yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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