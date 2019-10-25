Falcao'nun sağlık raporunda tedirgin eden maddeler!
Galatasaray'da aşil tendonundaki sorun yüzünden ancak 22 gün sonra yeniden idmana çıkabilen Radamel Falcao'nun durumuyla ilgili gerçeği Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan açıkladı. Falcao'nun denetimli sağlık raporunda tedirgin edici maddeler olduğunu söyleyen Uzundurukan, Kolombiyalı oyuncunun hızlanmada sıkıntı yaşadığını, koşu idmanlarında hızını artıramadığını, bacak arka kaslarını güçlendirme çalışmalarına cevap veremediğini, bacak kaslarını gerektiği gibi kullanmadığını dile getirdi ve aşırı yükleme yapılması halinde Falcao'nun 7 ay kadar sahalardan uzak kalabileceğini belirtti. Usta yorumcu Erman Toroğlu ise Uzundurukan'ın açıkladığı maddeleri dinledikten sonra "Eğer durum senin dediğin gibiyse 3 haftada falan geçmez. Bu durumunu takımı da satmadan önce biliyordu o zaman" şeklinde konuştu.
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