Şok detay! Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı!
Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Ancak Falcao'nun 22 gündür süren sakatlığına dair kulüpten net bir açıklama da yapılmış değil. Son olarak Real Madrid maçını da kaçıran Falcao için Galatasaraylı taraftarlar 'Falcao neden kadroda yok?', 'Falcao neden oynamıyor?' sorularını sıklıkla dile getirmeye başladı. Bu sorular sorulmaya devam ederken kariyerinde 878 günü sakat olarak geçiren Radamel Falcao'nun raporu ortaya çıktı.
23 Ekim 2019 Çarşamba 20:20
Güncelleme: 23.10.2019 20:20
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Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak kadrosunu adeta baştan aşağı yenilemişti.
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Galatasaray'ın bu transferlerin arasında en çok uğraş verdiği ve ses getiren isim ise şüphesiz Radamel Falcao olmuştu.
Sarı-Kırmızılılar Kolombiyalı yıldızı Monaco'dan yıllık 5 milyon euro karşılığında 3 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünya yıldızı isim Galatasaray formasıyla çıktığı ilk mücadelede (Kasımpaşa) golünü kaydederek taraftarları oldukça umutlandırmıştı.
Ancak Süper Lig'de 8. haftanın sonuna gelinirken yıldız oyuncu Süper Lig'de henüz 180 dakika sahada kalabildi.