Şok detay! Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Ancak Falcao'nun 22 gündür süren sakatlığına dair kulüpten net bir açıklama da yapılmış değil. Son olarak Real Madrid maçını da kaçıran Falcao için Galatasaraylı taraftarlar 'Falcao neden kadroda yok?', 'Falcao neden oynamıyor?' sorularını sıklıkla dile getirmeye başladı. Bu sorular sorulmaya devam ederken kariyerinde 878 günü sakat olarak geçiren Radamel Falcao'nun raporu ortaya çıktı.