Yeni forvet önerisi Elmanderden geldi!

Bu sezon ligde 6 maçta oynayan ve henüz golle tanışamayan İsveçli futbolcu sarı kırmızılı takımda oynamaya bir hayli sıcak bakarken, La Liga'da şu anda 5.sırada olan Abelardo'nun da 26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak gitmesine onay verdiği belirtildi.