Yeni forvet önerisi Elmanderden geldi! - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Yeni forvet önerisi Elmander'den geldi!

    8 Kasım 2018 Perşembe, 10:50:05 Güncelleme: 10:54:08
    Yeni forvet önerisi Elmanderden geldi!

    Yaz ayı transfer döneminde Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e gönderen ve forvet transferi yapmadan ligde yola çıkan Galatasaray yönetimi bir an önce Ocak ayının gelmesini beklerken, Fatih Terim 'in listesinde Oumar Niasse, Okazaki, Mitroglou isimlerinin yanı sıra Alaves'te oynayan John Guidetti'nin de olduğu ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Yeni forvet önerisi Elmanderden geldi!

    Özellikle son maçlarda büyük bir gol problemi yaşayan sarı kırmızılı takımda Schalke karşısında oyuna ilk 11'de başlayan Sinan Gümüş sınıfı geçemezken, Eren Derdiyok'un sürekli sakatlanması Galatasaray'ı ileri uçta krize soktu.

    Yeni forvet önerisi Elmanderden geldi!

    GUIDETTI GERİ PLANDA KALDI
    Devre arası transfer döneminde en az bir forvet kadroya katacak olan Galatasaray, Alaves'te Calleri ve Sobrino'nun gerisine düşen John Guidetti için girişimlere başladı.

    Galatasaray için kuzey ülkelerinde futbolcu gözlemciliği yapan eski Aslan Johan Elmander, Fatih Terim'e vatandaşı John Guidetti'yi önerdi.

    Yeni forvet önerisi Elmanderden geldi!

    Bu sezon ligde 6 maçta oynayan ve henüz golle tanışamayan İsveçli futbolcu sarı kırmızılı takımda oynamaya bir hayli sıcak bakarken, La Liga'da şu anda 5.sırada olan Abelardo'nun da 26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak gitmesine onay verdiği belirtildi.

    Yeni forvet önerisi Elmanderden geldi!

    Kariyerinde daha önce Celta Vigo, Celtic, M.City, Stoke ve Feyenoord formaları giyen Guidetti 25 kez milli takımda görev alırken, oyuncunun tecrübesi, boyu ve güçlü fiziği Galatasaray'da Gomis etkisi yaratabileceği şeklinde yorumlanıyor. (Milliyet).

    Yeni forvet önerisi Elmanderden geldi!
    Yeni forvet önerisi Elmanderden geldi!
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