HaberlerGaleriVe canlı yayında açıklandı! Arda Turan ile Fatih Terim...
Ve canlı yayında açıklandı! Arda Turan ile Fatih Terim...
Barcelona'da tutunamayıp yaşadığı çalkantılı özel hayatının ardından İstanbul'a gelerek Medipol Başakşehir ile anlaşma yapan ve yine özel yaşamının yanı sıra futboluyla da eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan için son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Başakşehir forması giyen Arda Turan, karşılaşma öncesi Galatasaray teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafları olay olmuştu. Terim'in elini öpen Turan'ın devre arası transfer döneminde yani ocak ayında sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili bomba bir gelişme yaşandı ve açıklama çok tanıdık bir isimden geldi. İşte ayrıntılar...
3 Aralık 2019 Salı 13:39
Güncelleme: 03.12.2019 13:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ara transfer dönemi yaklaşırken son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşanmaya devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aynı zamanda bu andan itibaren Arda Turan'dan bir bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeye dahi razı olduğu konuşuluyordu.
İNDİRİME GİTMİŞTİ
Tecrübeli oyuncu sezon başında, kiralık olarak formasını giydiği mevcut takımı Başakşehir'den aldığı ücrette yüzde 50 indirime gitmişti.
MedipolBaşakşehir ile şimdiye kadar 38 maça çıkan Arda Turan, bu maçlarda 2 gol atarken 4 de asist üretti.
Performansı bekleneni karşılamayan oyuncu için turuncu mavililerin de planlarında artık Arda yok.