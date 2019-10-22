Ünlü yorumcudan şok Galatasaray sözleri! 'Zavallı...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Ünlü yorumcudan şok Galatasaray sözleri! "Zavallı..."

Sşampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi A Spor yorumcusu Emre Bol Artı Futbol programında flaş açıklamalarda bulundu. Emre Bol, Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki futbolunu eleştirdi ve Real Madrid maçı öncesi uyardı. İşte Emre Bol'un sözlerinden öne çıkanlar...

22 Ekim 2019 Salı 14:10 Güncelleme: 22.10.2019 14:18
Ünlü yorumcudan şok Galatasaray sözleri! Zavallı...

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında bugün temsilcimiz Galatasaray evinde İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek.

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Ünlü yorumcudan şok Galatasaray sözleri! Zavallı...

Dev maç öncesi A Spor yorumcusu Emre Bol Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Bol, Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki futbolunu eleştirdi ve Real Madrid maçı öncesi uyardı.

İşte Emre Bol'un açıklamaları;

Ünlü yorumcudan şok Galatasaray sözleri! Zavallı...

Biz Real Madrid karşısında hangi Galatasaray'ı seyredeceğiz? PSG karşısında oynayan Galatasaray'ı mı yoksa 10 kişi kalmış Sivasspor karşısında zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı seyredeceğiz. Karşımıza hangi Galatasaray çıkacak?

Ünlü yorumcudan şok Galatasaray sözleri! Zavallı...

Falcao'nun sakatlığıyla ilgili kulaktan dolma konuşuyoruz. Birisi tendon ağrısı attı ortaa. Milyonlarca Galatasaraylı Falcao ne zaman sahaya çıkacak merak ediyor.

Ünlü yorumcudan şok Galatasaray sözleri! Zavallı...

Binlerce insan karşıladı, inanılmaz bir imza töreni yaptılar. Taraftarların Falcao'nun durumuyla ilgili resmi ağızdan bilgi almaya hakkı yok mu?

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