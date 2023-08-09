GaleriGalatasarayUEFA ÜLKE PUANI: Galatasaray play-off'a yükseldi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
UEFA ÜLKE PUANI: Galatasaray play-off'a yükseldi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray 3-0'lık maçın ardından sahasında Olimpia Ljublana'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçların ardından bir üst tura yükselmeyi başadı. İşte Galatasaray - Olimpia Ljubljana maçının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumumuz...
Giriş Tarihi: 09.08.2023 00:40 , Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 23:18
UEFA ÜLKE PUANI: Galatasaray play-off'a yükseldi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri