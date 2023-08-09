Galeri Galatasaray UEFA ÜLKE PUANI: Galatasaray play-off'a yükseldi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

UEFA ÜLKE PUANI: Galatasaray play-off'a yükseldi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray 3-0'lık maçın ardından sahasında Olimpia Ljublana'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçların ardından bir üst tura yükselmeyi başadı. İşte Galatasaray - Olimpia Ljubljana maçının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumumuz...

UEFA ÜLKE PUANI: Galatasaray play-off'a yükseldi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Galatasaray play-off’a yükseldi! İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovenya ekibi Olimpia Ljubljana ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray play-off’a yükseldi! İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu

Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek play-off'a yükselmeyi başardı.

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Galatasaray play-off’a yükseldi! İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray play-off’a yükseldi! İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu

Cimbom play-off'ta Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray play-off’a yükseldi! İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu

Galatasaray'ın, Olimpia Ljublana'yı elemesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması merakla takip ediliyor.

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