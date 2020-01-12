Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao...

Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao...

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, performansıyla ilk yarıda beklentilerin altında kalmıştı. Yıldız futbolcu ligin ikinci yarısı için iddialı hazırlanırken, Kolombiyalı oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte o detay...

12 Ocak 2020 Pazar 11:42
Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao...

Galatasaray'da taraftarlar, uzun süredir yolunu gözlediği golcü oyuncu Radamel Falcao'ya, yaz transfer döneminin son gününde kavuşmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao...

Sarı-kırmızılıların gelişinden itibaren büyük ilgi gösterdiği Kolombiyalı yıldız, ligin ilk yarısında genel olarak beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao...

Ligin ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren tecrübeli golcüyle ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte o haber...

Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao...

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu erkek evlat hasreti sardı. Arjantinli eşi Lorelei Taron ve üç kızı ile mutlu aile tablosu çizen futbolcu, dördüncü kez baba olmak istiyor.

Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao...

Erkek babası olmayı arzu eden Falcao, bu konuda da tıptaki son gelişmelerden yararlanacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN