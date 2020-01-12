Türkiye'de yasak diye Dubai'ye gitti! Radamel Falcao...
Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, performansıyla ilk yarıda beklentilerin altında kalmıştı. Yıldız futbolcu ligin ikinci yarısı için iddialı hazırlanırken, Kolombiyalı oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte o detay...
12 Ocak 2020 Pazar 11:42
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Galatasaray'da taraftarlar, uzun süredir yolunu gözlediği golcü oyuncu Radamel Falcao'ya, yaz transfer döneminin son gününde kavuşmuştu.
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Sarı-kırmızılıların gelişinden itibaren büyük ilgi gösterdiği Kolombiyalı yıldız, ligin ilk yarısında genel olarak beklentilerin altında bir performans sergiledi.
Ligin ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren tecrübeli golcüyle ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte o haber...
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı RadamelFalcao'yu erkek evlat hasreti sardı. Arjantinli eşi LoreleiTaron ve üç kızı ile mutlu aile tablosu çizen futbolcu, dördüncü kez baba olmak istiyor.
Erkek babası olmayı arzu eden Falcao, bu konuda da tıptaki son gelişmelerden yararlanacak.