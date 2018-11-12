Terim Eren Derdiyoku sildi! - Galeri - Fotomaç
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Terim Eren Derdiyok'u sildi!
Galatasaray'da sakatlığını gerekçe göstererek Porto ve Fenerbahçe maçlarında forma giymeyen Eren Derdiyok'un kredisi tükendi.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 10:09:44
Güncelleme: 10:10:58
Galatasaray'da Porto deplasmanı ve Fenerbahçe derbisini kaçıran Eren Derdiyok sonunu kendisi hazırladı.
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Sakatlık sorunuyla bıktıran Eren, kredisini tüketti.
Gurbetçi oyuncu milli arada tamamen iyileşecek olsa da ileri uçta Onyekuru oynamaya devam edecek.
Ara transferde iki forvet takviyesi isteyen Fatih Terim, planlarını Eren'siz yapıyor.
30 yaşındaki oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesi uzatılmayacak.