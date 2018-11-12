Terim Eren Derdiyoku sildi! - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Terim Eren Derdiyok'u sildi!

    Galatasaray'da sakatlığını gerekçe göstererek Porto ve Fenerbahçe maçlarında forma giymeyen Eren Derdiyok'un kredisi tükendi.
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 10:09:44 Güncelleme: 10:10:58
    Terim Eren Derdiyoku sildi!

    Galatasaray'da Porto deplasmanı ve Fenerbahçe derbisini kaçıran Eren Derdiyok sonunu kendisi hazırladı.

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    Terim Eren Derdiyoku sildi!

    Sakatlık sorunuyla bıktıran Eren, kredisini tüketti.

    Terim Eren Derdiyoku sildi!

    Gurbetçi oyuncu milli arada tamamen iyileşecek olsa da ileri uçta Onyekuru oynamaya devam edecek.

    Terim Eren Derdiyoku sildi!

    Ara transferde iki forvet takviyesi isteyen Fatih Terim, planlarını Eren'siz yapıyor.

    Terim Eren Derdiyoku sildi!

    30 yaşındaki oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesi uzatılmayacak.

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