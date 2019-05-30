Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması

Bu sezon Almanya Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayarak play-out'a kalan daha sonra da Union Berlin'le 2-2 ve 0-0 berabere kalarak lig düşen Stuttgart'ta forma giyen Milli futbolcu Ozan Kabak'ın geleceği merak konusu oldu. Alman ekibinden genç futbolcuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...

30 Mayıs 2019 Perşembe 11:31 Güncelleme: 30.05.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





