Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması

Bu sezon Almanya Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayarak play-out'a kalan daha sonra da Union Berlin'le 2-2 ve 0-0 berabere kalarak lig düşen Stuttgart'ta forma giyen Milli futbolcu Ozan Kabak'ın geleceği merak konusu oldu. Alman ekibinden genç futbolcuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...
30 Mayıs 2019 Perşembe 11:31 Güncelleme: 30.05.2019 12:06
Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması

Almanya Bundesliga'da küme düşen Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak'ın geleceği merak konusu olmaya başladı.

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Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması

Sözleşmesinde 15 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Ozan'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı tartışılıyor.

Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması

Son günlerde gündemden düşmeyen Stuttgart'tan milli futbolcu Ozan Kabak için resmi transfer açıklaması yapıldı.

OZAN KABAK MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması

Galatasaray'dan devre arasında 11 milyon euroya ayrılan Ozan Kabak'ın Stuttgart macerasının kısa sürebileceği açıklandı.

Stuttgart'tan Ozan Kabak açıklaması

15 MİLYON EUROYA SERBEST

Stuttgart'ın sportif direktörü Thomas Hitzlsperger, Ozan Kabak'ın sözleşmesinde küme düşme halinde 15 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğunu doğruladı.

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