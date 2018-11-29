Spor yazarları Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını yazdı
Levent Tüzemen: Zihinsel çözülme
Türk Telekom'da Lokomotiv'e 3 gol atarken yaratıcı kimliği güçlü olan Emre Akbaba'nın katkısı çok fazlaydı. Emre sadece oynayan değil oynatan, pozisyon üreten atan ve attıran bir oyuncu.
Emre'nin yokluğunu Galatasaray, Belhanda-Feghouli ikilisiyle maalesef dolduramadı. Oyunun ilk yarısında savunma güvenliğini mükemmel uygulayan Galatasaraylı oyuncular Lokomotiv kalesine etkili ataklar yaptı. Ancak final paslarında nokta tercihler olmayınca gol gelmedi.
Galatasaray, eğer golü yemeseydi riski alacak takım Lokomotiv olacaktı. Donk'a çarpıp gol olan top sonrası Galatasaraylı oyuncular ciddi bir öz güven kaybı yaşadı ve ilk toplara yaptıkları baskı refleksini kaybetti. Moskova'da Galatasaray iyi bir golcüye sahip olmamanın eksikliğini fazlasıyla yaşadı.
Rodrigues-Gomis ikilisi hücumda birbirlerini tamamlıyordu. Özellikle Gomis, pas istasyonu olup Rodrigues'in rakibi şaşırtan çalımlar ile şut atmasını sağlıyordu.
Eren bu işi yapamadığından Onyekuru-Rodrigues ikilisi bireysel olarak hareket etmeye çalıştı.
Ayrıca duran topları Rodrigues'in kullanması hataydı.
Şu gerçek; Galatasaray kadrosunun Devler Ligi kalitesinde olmadığı Moskova'da belgelendi.
Çünkü çoğu oyuncu Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip değil. Bu zafiyet Galatasaraylı oyuncularda kırılgan bir yapı oluşturduğu gibi zihinsel çözülme yaratıyor.
Galatasaray, Avrupa Ligi'ne katılmak istiyorsa kendi göbeğini kendi kesmek zorunda.
Porto'yu yenmek için Porto'daki gibi oynamak gerekiyor.
Serkan Korkmaz: Varoluş...
Bir önceki Şampiyonlar Ligi maçında Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın cezalarını açıklamıştı. Moskova'da oynanan maç öncesi, bu kez Kulüpler Birliği, Galatasaray'ı da hedef alan muhtıra gibi bir bildiriye imza attı.
İçeriği ve üslubuyla daha öncesinde rastlamadığımız türde bir bildiriydi bu.
Her ne kadar metni ve eylemi 17 kulüpten tam anlamıyla sahiplenen çıkmadıysa da bu gelişmenin sarı kırmızılı camiayı ve Moskova kafilesini etkilemediğini düşünmek mümkün değil. Schalke maçından önce TFF için dediğimi Kulüpler Birliği için de belirtmek durumundayım; "Bir gün daha beklenemez miydi?"
O kadar tuhaf bir iklimde gelişiyor ki futbolumuz, Moskova'daki hava ve saha koşulları bile yanında ılıman ve kuru kalır. Cimbom'un, Terim'in kenarda olduğu, ideal kadrosuna yakın bir takımla oynadığı bir maçta ortaya koyduğu performans "her koşulda" düşündürücüydü.