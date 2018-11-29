Spor yazarları Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını yazdı

Her ne kadar metni ve eylemi 17 kulüpten tam anlamıyla sahiplenen çıkmadıysa da bu gelişmenin sarı kırmızılı camiayı ve Moskova kafilesini etkilemediğini düşünmek mümkün değil. Schalke maçından önce TFF için dediğimi Kulüpler Birliği için de belirtmek durumundayım; "Bir gün daha beklenemez miydi?"

O kadar tuhaf bir iklimde gelişiyor ki futbolumuz, Moskova'daki hava ve saha koşulları bile yanında ılıman ve kuru kalır. Cimbom'un, Terim'in kenarda olduğu, ideal kadrosuna yakın bir takımla oynadığı bir maçta ortaya koyduğu performans "her koşulda" düşündürücüydü.