Serdar Aziz'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Serdar Aziz'den flaş bir açıklama geldi.
25 Ocak 2019 Cuma, 18:40:49
Güncelleme: 18:51:36
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Galatasaraylı Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.
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Teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamasında yer vermediğini açıkladığı Serdar Aziz, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.
Serdar Aziz, yurt içi ve yurt dışından birçok kulüp ile görüştüğünü, bu görüşmelerden Galatasaray Kulübü'nün de haberdar edildiğini ve bu konularda açıklama yapacak tek yetkili adresin sarı kırmızılı kulüp olduğunu açıkladı.
Son dönemde basında çıkan haberlerle algı oluşturulmak istendiğini dile getiren deneyimli stoper, kendisiyle ilgili açıklama yapacak tek yetkili adresin Galatasaray Spor Kulübü olduğunu belirtti.
Serdar Aziz: İlk geldiğim günden bugüne kadar alacaklarım için bırakın tebligat çekmek, bir gün bile sözlü olarak talepte bulunmadım.