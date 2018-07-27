Saint Etienne, Galatasarayın yıldızı Bafetimbi Gomise talip - Galeri - Fotomaç
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Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip
Galatasaray, Lukas Tedorczyk ile anılırken St. Etienne de Bafetimbi Gomis'in peşine düştü.
27 Temmuz 2018 Cuma, 00:39:42
Güncelleme: 00:41:10
Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip
Galatasaray'da her geçen gün Bafetimbi Gomis krizi büyüyor.
Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip
Geçtiğimiz sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Fransız futbolcu yeni sezon hazırlıklarına başladığı günden beri mutsuz görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip
Alternatifi olmadığını düşünürek zam talebinde bulunan ve yurt dışından aldığı tekliflerle yönetimi sıkıştırmaya çalışan Gomis'e rest çekildi.
Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip
TEKLİFLERİ BEKLİYORUZ
Kesinlikle zam yapılmayacağını belirten yönetim, Fransız futbolcunun ilettiği tekliflerin resmi olarak kulübe ulaşması halinde de değerlendireceklerini de Gomis'e bildirdi.
Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip
Gomis'e teknik heyetin de çok kızgın olduğu bu nedenle Sakaryaspor karşılaşmasında yer vermediği, Tunus ve Yunanistan'a da götürülmemesinin düşünüldüğü belirdildi.