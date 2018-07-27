Saint Etienne, Galatasarayın yıldızı Bafetimbi Gomise talip - Galeri - Fotomaç
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    GALERİ

    Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip

    Galatasaray, Lukas Tedorczyk ile anılırken St. Etienne de Bafetimbi Gomis'in peşine düştü.
    27 Temmuz 2018 Cuma, 00:39:42 Güncelleme: 00:41:10
    Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip
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    Saint Etienne, Galatasarayın yıldızı Bafetimbi Gomise talip

    Galatasaray'da her geçen gün Bafetimbi Gomis krizi büyüyor.

    Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip
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    • 10
    Saint Etienne, Galatasarayın yıldızı Bafetimbi Gomise talip

    Geçtiğimiz sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Fransız futbolcu yeni sezon hazırlıklarına başladığı günden beri mutsuz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

    Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip
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    • 10
    Saint Etienne, Galatasarayın yıldızı Bafetimbi Gomise talip

    Alternatifi olmadığını düşünürek zam talebinde bulunan ve yurt dışından aldığı tekliflerle yönetimi sıkıştırmaya çalışan Gomis'e rest çekildi.

    Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip
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    • 10
    Saint Etienne, Galatasarayın yıldızı Bafetimbi Gomise talip

    TEKLİFLERİ BEKLİYORUZ

    Kesinlikle zam yapılmayacağını belirten yönetim, Fransız futbolcunun ilettiği tekliflerin resmi olarak kulübe ulaşması halinde de değerlendireceklerini de Gomis'e bildirdi.

    Saint Etienne, Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'e talip
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    • 10
    Saint Etienne, Galatasarayın yıldızı Bafetimbi Gomise talip

    Gomis'e teknik heyetin de çok kızgın olduğu bu nedenle Sakaryaspor karşılaşmasında yer vermediği, Tunus ve Yunanistan'a da götürülmemesinin düşünüldüğü belirdildi.

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