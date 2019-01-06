Rodriguesten Galatasaraya veda! Hoşçakal ailem - Galeri - Fotomaç
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Rodrigues'ten Galatasaray'a veda! "Hoşçakal ailem"
Galatasaray'dan Al-Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, veda mesajı yayınladı. Ayrıca sarı-kırmızılılar Rorigues'in bonservis bedelini de KAP'a bildirdi.
6 Ocak 2019 Pazar, 21:16:19
Güncelleme: 21:30:24
Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer olan Garry Rodrigues, Galatasaray'a veda etti.
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10 milyon 250 bin Dolar'lık bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın yolunu tutan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sarı kırmızılı camiaya teşekkür etti.
Garry Rodrigues, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak.
Ama hem ailem, hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum.