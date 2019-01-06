Rodriguesten Galatasaraya veda! Hoşçakal ailem - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Rodrigues'ten Galatasaray'a veda! "Hoşçakal ailem"

Galatasaray'dan Al-Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, veda mesajı yayınladı. Ayrıca sarı-kırmızılılar Rorigues'in bonservis bedelini de KAP'a bildirdi.
6 Ocak 2019 Pazar, 21:16:19 Güncelleme: 21:30:24
Rodriguesten Galatasaraya veda! Hoşçakal ailem

Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer olan Garry Rodrigues, Galatasaray'a veda etti.

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Rodriguesten Galatasaraya veda! Hoşçakal ailem

10 milyon 250 bin Dolar'lık bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın yolunu tutan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sarı kırmızılı camiaya teşekkür etti.

Rodriguesten Galatasaraya veda! Hoşçakal ailem

Garry Rodrigues, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Rodriguesten Galatasaraya veda! Hoşçakal ailem

"Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak.

Rodriguesten Galatasaraya veda! Hoşçakal ailem

Ama hem ailem, hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum.

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