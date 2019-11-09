Rıdvan Dilmen'den olay penaltı yorumu! Muslera... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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Rıdvan Dilmen'den olay penaltı yorumu! Muslera...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadele ile ilgili çarpıcı yorumlar yaparken teknik direktör Fatih Terim'in oyuncu tercihleri hakkında konuştu.
9 Kasım 2019 Cumartesi 23:54 Güncelleme: 09.11.2019 23:54
Rıdvan Dilmen'den olay penaltı yorumu! Muslera...

Rıdvan Dilmen: 50 dakikada Gaziantep FK'nın Muslera'yı zorlayan hiçbir pozisyonu yok. Galatasaray'ın da üç-dört pozisyonu var ve ikisi gol oldu. Ömer Bayram'ın vuruşu çok şıktı.

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Rıdvan Dilmen'den olay penaltı yorumu! Muslera...

Ligde de diğer takımlarla acayip puan farkı yokken kazanma düşüncesi vardı. Gaziantep bu ligin kontra atak takımlarından biri.

Rıdvan Dilmen'den olay penaltı yorumu! Muslera...

Andone sakatlandıktan sonra oyun planı değişmedi aslında, o pozisyona Babel girdi. Adem ve Babel gezerek oynuyorlar.

Rıdvan Dilmen'den olay penaltı yorumu! Muslera...

Galatasaray daha istekli, daha organize ve güvenli. Gaziantep FK'nın çıkışlarda çok ciddi top kayıpları var. Bunun sebebi de Galatasaray'ın önde pres yapması. Galatasaray'ı bu kadar diri beklemiyordum.

Rıdvan Dilmen'den olay penaltı yorumu! Muslera...

İlk yarıda dikkatimi çeken birinci oyuncu Ahmet Çalık. Ahmet Çalık üçlünün merkezinde çok dengeli ve sezgiler açık şekilde oynadı.

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