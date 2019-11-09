Rıdvan Dilmen'den olay penaltı yorumu! Muslera...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadele ile ilgili çarpıcı yorumlar yaparken teknik direktör Fatih Terim'in oyuncu tercihleri hakkında konuştu.
9 Kasım 2019 Cumartesi 23:54
Güncelleme: 09.11.2019 23:54
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Rıdvan Dilmen: 50 dakikada Gaziantep FK'nın Muslera'yı zorlayan hiçbir pozisyonu yok. Galatasaray'ın da üç-dört pozisyonu var ve ikisi gol oldu. Ömer Bayram'ın vuruşu çok şıktı.
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Ligde de diğer takımlarla acayip puan farkı yokken kazanma düşüncesi vardı. Gaziantep bu ligin kontra atak takımlarından biri.
Andone sakatlandıktan sonra oyun planı değişmedi aslında, o pozisyona Babel girdi. Adem ve Babel gezerek oynuyorlar.
Galatasaray daha istekli, daha organize ve güvenli. Gaziantep FK'nın çıkışlarda çok ciddi top kayıpları var. Bunun sebebi de Galatasaray'ın önde pres yapması. Galatasaray'ı bu kadar diri beklemiyordum.
İlk yarıda dikkatimi çeken birinci oyuncu Ahmet Çalık. Ahmet Çalık üçlünün merkezinde çok dengeli ve sezgiler açık şekilde oynadı.