Radamel Falcao için şok sözler!

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucunda kadrosun kattığı Radamel Falcao'dan henüz beklenen performans sağlanabilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü son olarak Paris-Saint Germain mücadelesinde oynamış ve sakatlık yaşamıştı. Yıldız isim için usta yorumcu Levent Tüzemen'den flaş bir yorum geldi. İşte Tüzemen'in o yorumları...