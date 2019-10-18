Radamel Falcao için şok sözler!

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucunda kadrosun kattığı Radamel Falcao'dan henüz beklenen performans sağlanabilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü son olarak Paris-Saint Germain mücadelesinde oynamış ve sakatlık yaşamıştı. Yıldız isim için usta yorumcu Levent Tüzemen'den flaş bir yorum geldi. İşte Tüzemen'in o yorumları...
18 Ekim 2019 Cuma 07:17
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Galatasaray'da Radamel Falcao, yaşadığı sakatlık sebebiyle Gençlerbirliği maçında kadroda yer almamıştı.
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Ancak Radamel Falcao'nun sakatlığına dair kulüpten net bir açıklama gelmemesi birçok söylentinin yayılmasına sebep olmuştu.
Falcao Sarı-Kırmızılılar'ın bu hafta oynayacağı Sivasspor maçında da kadroda bulunmazken, Devler Ligi'nde oynanacak olan Real Madrid mücadelesinde de olup olmayacağı halen net değil.
Fotomaç Gazetesi'nin usta yorumcusu Levent Tüzemen'de bu ve birçok konu hakkında yorumda bulundu.