Ozan Kabak Kicker'a konuştu! "Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni..."

İlk kez bu sezon Galatasaray A Takım formasını giyen ve 6 aylık süreçte gösterdiği performansla Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınından Kicker'ın sorularını yanıtladı.
6 Mart 2019 Çarşamba 18:55
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Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman Kicker'a verdiği röportajda kariyer planlarını anlattı.
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İşte Ozan'ın birbirinden samimi o açıklamaları;
"Kariyerim için ayrılma planlarım hep vardı. Bir sonraki adımım Türkiye'den Avrupa'ya gitmek ve bunu en kısa sürede gerçekleştirmekti."
"Galatasaray'daki hocalarım bana çok yardımcı oldu."
"Fatih Terim benim için baba gibi. Bir baba figürü."