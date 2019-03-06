Ozan Kabak Kicker'a konuştu! 'Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni...' - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Ozan Kabak Kicker'a konuştu! "Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni..."

İlk kez bu sezon Galatasaray A Takım formasını giyen ve 6 aylık süreçte gösterdiği performansla Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınından Kicker'ın sorularını yanıtladı.
6 Mart 2019 Çarşamba 18:55
Ozan Kabak Kicker'a konuştu! Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni...

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman Kicker'a verdiği röportajda kariyer planlarını anlattı.

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Ozan Kabak Kicker'a konuştu! Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni...

İşte Ozan'ın birbirinden samimi o açıklamaları;

Ozan Kabak Kicker'a konuştu! Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni...

"Kariyerim için ayrılma planlarım hep vardı. Bir sonraki adımım Türkiye'den Avrupa'ya gitmek ve bunu en kısa sürede gerçekleştirmekti."

Ozan Kabak Kicker'a konuştu! Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni...

"Galatasaray'daki hocalarım bana çok yardımcı oldu."

Ozan Kabak Kicker'a konuştu! Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni...

"Fatih Terim benim için baba gibi. Bir baba figürü."

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