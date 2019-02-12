Nagatomo'yu VAR kurtardı - Fotomaç
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Nagatomo'yu VAR kurtardı

Trabzonspor maçında kendisine faul çalan hakem Ümit Öztürk'e "F... of" diye küfür eden Nagatomo'ya ceza gelmiyor.

12 Şubat 2019 Salı 11:03 Güncelleme: 12.02.2019 11:05
Nagatomo'yu VAR kurtardı

Galatasaray - Trabzonspor maçının tartışmalı olaylarından birisi de Nagatomo'nun "F... of" küfrü...

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Nagatomo'yu VAR kurtardı

Hakem maçta bu sözlere herhangi bir kart uygulamasında bulunmadığı için Japon oyuncuya ceza verilemeyeceği belirtildi.

Nagatomo'yu VAR kurtardı

Bu tür pozisyonlar VAR'da görülse dahi hakeme bildirilmiyor.

Nagatomo'yu VAR kurtardı

Star'da yer alan haberde VAR protokolüne göre "Video teknolojisi yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanılacaktır:

Nagatomo'yu VAR kurtardı

Gol, penaltı/penaltı değil, doğrudan ihraç ve yanlış oyuncuya kart verilmesi" gibi durumlarda kullanılabiliyor.

Nagatomo'yu VAR kurtardı

VAR odasında bu küfür fark edilse bile hakeme uyarı yapılmıyor.

Nagatomo'yu VAR kurtardı
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