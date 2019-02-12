Nagatomo'yu VAR kurtardı - Fotomaç
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Nagatomo'yu VAR kurtardı
Trabzonspor maçında kendisine faul çalan hakem Ümit Öztürk'e "F... of" diye küfür eden Nagatomo'ya ceza gelmiyor.
12 Şubat 2019 Salı 11:03
Güncelleme: 12.02.2019 11:05
Galatasaray - Trabzonspor maçının tartışmalı olaylarından birisi de Nagatomo'nun "F... of" küfrü...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakem maçta bu sözlere herhangi bir kart uygulamasında bulunmadığı için Japon oyuncuya ceza verilemeyeceği belirtildi.
Bu tür pozisyonlar VAR'da görülse dahi hakeme bildirilmiyor.
Star'da yer alan haberde VAR protokolüne göre "Video teknolojisi yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanılacaktır:
Gol, penaltı/penaltı değil, doğrudan ihraç ve yanlış oyuncuya kart verilmesi" gibi durumlarda kullanılabiliyor.
VAR odasında bu küfür fark edilse bile hakeme uyarı yapılmıyor.