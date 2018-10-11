Mustafa Cengizden UEFA müjdesi!

"UEFA, MALİ DURUMUN İYİLEŞMESİNDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR ETTİ"



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, ilk olarak şunları söyledi;



"UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile 1 saat süren bir görüşme yaptık. Ayrıca UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu ile de toplantı gerçekleştirdik. Hem başkana, hem de kurullara tekrar tekrar kendimizi anlattık. Onlar da bize Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu ifadeler kullandılar. Ayrıca mali durumun iyileşmesinden dolayı da teşekkürlerini ilettiler."



