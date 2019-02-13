Marcao'dan olay açıklamalar! Fatih Terim, Benfica, Süper Lig...

Sadece altı ay içinde Chaves'ten Galatasaray'a yükselişini nasıl açıklarsın?

"Galatasaray'a geldiğim, burada derhal forma giymeye başladığım ve sorunsuz uyum sağladığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım, hocamla birlikte bana çok yardımcı oldular. Forma giyiyorum, maçları kazanıyoruz. Ben geldiğimden beri takım hiç yenilmedi, sadece bir kez berabere kaldı. Buradaki ilk günlerimde bundan daha mutlu olamazdım.

