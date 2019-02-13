Marcao'dan olay açıklamalar! Fatih Terim, Benfica, Süper Lig...
Sadece altı ay içinde Chaves'ten Galatasaray'a yükselişini nasıl açıklarsın?
"Galatasaray'a geldiğim, burada derhal forma giymeye başladığım ve sorunsuz uyum sağladığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım, hocamla birlikte bana çok yardımcı oldular. Forma giyiyorum, maçları kazanıyoruz. Ben geldiğimden beri takım hiç yenilmedi, sadece bir kez berabere kaldı. Buradaki ilk günlerimde bundan daha mutlu olamazdım.
Çok ani bir değişim oldu. Chaves'e gelmemin altı ay sonrasında buraya transfer olma ırsatı doğdu. Hedefim her zaman için daha büyük işler başarmak. Tanrıya şükür, hayatımın aileme odaklandığım bir döneminde her şey çok hızlı gelişti. Buraya gelirken takımın hedeflerine çok hazırlıklıydım. Kulüp şampiyonluk istiyor, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı ve kupada ilerlemeyi hedefliyor."
Şu ana dek bireysel diyaloglar içerisine çok az girdik kendisiyle çünkü üst üste bir seri halinde çıkmamız gereken maçlar vardı. Futbolumdan dolayı memnun. Eğer bir stoperseniz ve top kaybediyorsanız bu her zaman eleştiri konusu olur. Bu tip şeylere meydan vermemek için oyuna iyi konsantre olmanız gerekir".