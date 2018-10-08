Maiconun yerine 2 golcü!

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, ara transfer dönemi için planlarını yapıyor
8 Ekim 2018 Pazartesi, 21:39:01
Güncelleme: 22:07:45
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Maicon'un yerine 2 golcü!
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Ocak ayında golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maicon'un yerine 2 golcü!
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Sarı kırmızılıların, yaz transfer döneminde yaşananlar nedeniyle kadrodaki golcü açığını 2 takviyeyle kapatmak istediği ortaya çıktı.
Maicon'un yerine 2 golcü!
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Maicon'un Suudi Arabistan'a transferi halinde elde edilecek gelirle kiralık olmak üzere 2 santrfor takviyesi planlandığı ortaya çıktı. Maicon, Al Hilal'e giderse santrfora iki takviye birden yapılacak.
Maicon'un yerine 2 golcü!
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Öte yandan ara transferde golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın Anthony Modeste'yi rötarlı da olsa kadrosuna katacağı ve temaslara başladığı iddia edilmişti.
Maicon'un yerine 2 golcü!
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Ancak aradan geçen 2 aylık süre zarfında Modeste'nin durumuyla alakalı değişme olmadı.