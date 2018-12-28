İşte Galatasarayın Falcaoya ödeyeceği para - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para

Golcü transferi için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor! Radamel Falcao'ya 1.5 yıllık teklif götüren sarı kırmızılı ekibin ödeyeceği ücret de belli oldu.
28 Aralık 2018 Cuma, 14:58:50 Güncelleme: 15:05:49
İşte Galatasarayın Falcaoya ödeyeceği para

Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşayan ve alınan sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde yapacağı golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasarayın Falcaoya ödeyeceği para

Radamel Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek'in dün sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası Galatasaray taraftarları heyecanlı bir bekleyişe girrmişti.

İşte Galatasarayın Falcaoya ödeyeceği para

Falcao'nun Galatasaray'a transferi ile ilgili bugün yeni bir iddia gündeme getirildi.

İşte Galatasarayın Falcaoya ödeyeceği para

Yahoo Sports Fransa muhabiri Manu Lonjon, twitter'dan yaptığı paylaşımla gelişmeler hakkında detaylar hakkında bilgi verdi.

İşte Galatasarayın Falcaoya ödeyeceği para

Fransız muhabir, paylaşımında Galatasaray yöneticilerinin transfer için Falcao ile temasa geçtiğini doğruladı.

Lonjon gelişmeler hakkında şunları yazdı:

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN