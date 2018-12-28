İşte Galatasarayın Falcaoya ödeyeceği para

İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para

Golcü transferi için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor! Radamel Falcao'ya 1.5 yıllık teklif götüren sarı kırmızılı ekibin ödeyeceği ücret de belli oldu.

28 Aralık 2018 Cuma, 14:58:50 Güncelleme: 15:05:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





