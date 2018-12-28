İşte Galatasarayın Falcaoya ödeyeceği para

Golcü transferi için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor! Radamel Falcao'ya 1.5 yıllık teklif götüren sarı kırmızılı ekibin ödeyeceği ücret de belli oldu.
28 Aralık 2018 Cuma, 14:58:50
Güncelleme: 15:05:49
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Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşayan ve alınan sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde yapacağı golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Radamel Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek'in dün sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası Galatasaray taraftarları heyecanlı bir bekleyişe girrmişti.
Falcao'nun Galatasaray'a transferi ile ilgili bugün yeni bir iddia gündeme getirildi.
Yahoo Sports Fransa muhabiri Manu Lonjon, twitter'dan yaptığı paylaşımla gelişmeler hakkında detaylar hakkında bilgi verdi.
Fransız muhabir, paylaşımında Galatasaray yöneticilerinin transfer için Falcao ile temasa geçtiğini doğruladı.