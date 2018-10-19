İspanyollar Rodrigues transferini açıkladı! - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    İspanyollar Rodrigues transferini açıkladı!

    AS Gazetesi'nin Villareal muhabiri Javi Mata, Garry Rodrigues transferine dair açıklamalarda bulundu.
    19 Ekim 2018 Cuma, 17:39:14 Güncelleme: 17:41:23
    İspanyollar Rodrigues transferini açıkladı!

    AS Gazetesi'nin Villareal muhabiri Javi Mata, Garry Rodrigues'in La Liga'ya transferine dair açıklamalarda bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İspanyollar Rodrigues transferini açıkladı!

    Javi Mata'nın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

    İspanyollar Rodrigues transferini açıkladı!

    "Garry Rodrigues'i Villareal izliyor diyemem, çünkü başka pozisyonlarda transfer için oyuncu bakıyorlar. "

    İspanyollar Rodrigues transferini açıkladı!

    "Villareal'in o pozisyonda oyuncuya ihtiyacı yok."

    İspanyollar Rodrigues transferini açıkladı!

    "Valencia sezon sonu Rus oyuncu Denis Çerişev Villareal'e verirse işte o zaman Valencia Garry Rodrigues ile ilgilenebilir."

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