İspanyollar Rodrigues transferini açıkladı! - Galeri - Fotomaç
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İspanyollar Rodrigues transferini açıkladı!
AS Gazetesi'nin Villareal muhabiri Javi Mata, Garry Rodrigues transferine dair açıklamalarda bulundu.
19 Ekim 2018 Cuma, 17:39:14
Güncelleme: 17:41:23
AS Gazetesi'nin Villareal muhabiri Javi Mata, Garry Rodrigues'in La Liga'ya transferine dair açıklamalarda bulundu.
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Javi Mata'nın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
"Garry Rodrigues'i Villareal izliyor diyemem, çünkü başka pozisyonlarda transfer için oyuncu bakıyorlar. "
"Villareal'in o pozisyonda oyuncuya ihtiyacı yok."
"Valencia sezon sonu Rus oyuncu Denis Çerişev Villareal'e verirse işte o zaman Valencia Garry Rodrigues ile ilgilenebilir."