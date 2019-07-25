İspanyollar Emre Mor'u topa tuttu! İdmanda yaptığı... Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İspanyollar Emre Mor'u topa tuttu! İdmanda yaptığı... Son dakika haberleri

İspanyollar Emre Mor'u topa tuttu! İdmanda yaptığı... Son dakika haberleri

Son iki şampiyonlukta kanat forvetleri Rodrigues ve Onyekuru'dan maksimum katkı alan Fatih Terim, bu nedenle Emre Mor'un transferini istiyor. İki hafta önce İstanbul'a gelen ve prensip anlaşmasına varılan genç oyuncu ise kulübü Celta Vigo'yu ikna etmeye çalıyor. Transferi menajerlik şirketiyle olan anlaşmazlıklardan dolayı sıkıntıya giren ve bu yüzden morali bozuk olan Emre Mor, Celta Vigo'nun idmanına, yaptığı hareketle damga vurdu. İşte o hareket ve ayrıntılar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:21 Güncelleme: 25.07.2019 10:47
İspanyollar Emre Mor'u topa tuttu! İdmanda yaptığı... Son dakika haberleri

Cimbom, Emre'yi düşük bir bedelle alıp, birkaç sezon içinde çok daha yüksek bir bonservisle satmanın planlarını yapıyor...

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İspanyollar Emre Mor'u topa tuttu! İdmanda yaptığı... Son dakika haberleri

Ancak Mor'un menajerlik şirketinden doğan sıkıntılar henüza aşılabilmiş değil...

İspanyollar Emre Mor'u topa tuttu! İdmanda yaptığı... Son dakika haberleri

Bu bakımdan oyuncu da durumdan çok rahatsız ve bu rahatsızlıkları hareketlerine de yansımış görünüyor...

İspanyollar Emre Mor'u topa tuttu! İdmanda yaptığı... Son dakika haberleri

Pürüzlerin giderilmesini ve sarı-kırmızılıların yolunu tutmayı bekleyen 22 yaşındaki bu arada bonservisini elinde bulunduran kulübüyle antrenmanlara çıkarken, idmanda ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

İspanyollar Emre Mor'u topa tuttu! İdmanda yaptığı... Son dakika haberleri

Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba genç oyuncu ile sahanın kenarında özel bir görüşme gerçekleştirdi.

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