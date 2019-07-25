İspanyollar Emre Mor'u topa tuttu! İdmanda yaptığı... Son dakika haberleri

Son iki şampiyonlukta kanat forvetleri Rodrigues ve Onyekuru'dan maksimum katkı alan Fatih Terim, bu nedenle Emre Mor'un transferini istiyor. İki hafta önce İstanbul'a gelen ve prensip anlaşmasına varılan genç oyuncu ise kulübü Celta Vigo'yu ikna etmeye çalıyor. Transferi menajerlik şirketiyle olan anlaşmazlıklardan dolayı sıkıntıya giren ve bu yüzden morali bozuk olan Emre Mor, Celta Vigo'nun idmanına, yaptığı hareketle damga vurdu. İşte o hareket ve ayrıntılar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)