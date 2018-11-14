Golcü futbolcudan G.Saraya yeşil ışık: Menajerimle... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Golcü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık: "Menajerimle..."

    Sezona sadece Eren ile giren Cimbom forvet açığını kapatmak için 26 yaşındaki yıldız isimle görüşüyor. Milli maç öncesi açıklamalarda bulunan golcü futbolcu transfere yeşil ışık yaktı.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 23:17:01 Güncelleme: 16:37:03
    Golcü futbolcudan G.Saraya yeşil ışık: Menajerimle...

    Galatasaray, geçen sezon 29 golle kral olan Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırıp kimseyi alamamıştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Golcü futbolcudan G.Saraya yeşil ışık: Menajerimle...

    Cimbom, forvet eksikliği sebebiyle saha dizilişinde ciddi sıkıntılar yaşıyor.

    Golcü futbolcudan G.Saraya yeşil ışık: Menajerimle...

    Fatih Terim, kanat oyuncuları ve stoperlerden forvet çıkarmaya çalışırken yönetim bu krize Ocak ayında son vermeyi planlıyor.

    Golcü futbolcudan G.Saraya yeşil ışık: Menajerimle...

    Fatih Terim, scout ekibi ve yönetimin ortak çalışmasından bir isim daha çıktı: John Guidetti.

    Golcü futbolcudan G.Saraya yeşil ışık: Menajerimle...

    ELMANDER ONAYLI

    Cimbom'un kanca attığı John Guidetti için Fatih Terim'in eski oyuncusu Johan Elmander'e de fikrini sorduğu öğrenildi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN