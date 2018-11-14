Golcü futbolcudan G.Saraya yeşil ışık: Menajerimle...

Golcü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık: "Menajerimle..."

Sezona sadece Eren ile giren Cimbom forvet açığını kapatmak için 26 yaşındaki yıldız isimle görüşüyor. Milli maç öncesi açıklamalarda bulunan golcü futbolcu transfere yeşil ışık yaktı.

14 Kasım 2018 Çarşamba, 23:17:01 Güncelleme: 16:37:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





