Golcü futbolcudan G.Saraya yeşil ışık: Menajerimle... - Galeri - Fotomaç
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Golcü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık: "Menajerimle..."
Sezona sadece Eren ile giren Cimbom forvet açığını kapatmak için 26 yaşındaki yıldız isimle görüşüyor. Milli maç öncesi açıklamalarda bulunan golcü futbolcu transfere yeşil ışık yaktı.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 23:17:01
Güncelleme: 16:37:03
Galatasaray, geçen sezon 29 golle kral olan Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırıp kimseyi alamamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom, forvet eksikliği sebebiyle saha dizilişinde ciddi sıkıntılar yaşıyor.
Fatih Terim, kanat oyuncuları ve stoperlerden forvet çıkarmaya çalışırken yönetim bu krize Ocak ayında son vermeyi planlıyor.
Fatih Terim, scout ekibi ve yönetimin ortak çalışmasından bir isim daha çıktı: John Guidetti.
ELMANDER ONAYLI
Cimbom'un kanca attığı John Guidetti için Fatih Terim'in eski oyuncusu Johan Elmander'e de fikrini sorduğu öğrenildi.