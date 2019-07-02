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02 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaraylı yıldızın bileti kesildi!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Finansal Cimbom, Fair Play gereği oyuncu satmadan bonservis parası ödeyemiyor. Bu bağlamda Galatasaray yönetimi, takımda kalmak isteyen oyuncuları da elden çıkarak. İşte detaylar...
2 Temmuz 2019 Salı 11:20
Galatasaraylı yıldızın bileti kesildi!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı yıldızın bileti kesildi!

Forvet hattını Vedat Muriç transferiyle güçlendirmek isteyen Cimbom'da bir futbolcunun bileti kesildi.

Galatasaraylı yıldızın bileti kesildi!

Sarı-kırmızılılar Finansal Fair Play gereği satmadan bonservis parası ödeyemiyor.

Galatasaraylı yıldızın bileti kesildi!

Bu nedenle Galatasaray'da hedef yüksek bonservis bedeliyle futbolcu satışı gerçekleştirmek.

Galatasaraylı yıldızın bileti kesildi!

Galatasaray'ın transfer listesine koyduğu yıldızlara teklifler gelirken, transferinden yüksek gelir elde edecek futbolcuların bazıları takımdan ayrılmak istemiyor.

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