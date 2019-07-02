Galatasaraylı yıldızın bileti kesildi!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Finansal Cimbom, Fair Play gereği oyuncu satmadan bonservis parası ödeyemiyor. Bu bağlamda Galatasaray yönetimi, takımda kalmak isteyen oyuncuları da elden çıkarak. İşte detaylar...

2 Temmuz 2019 Salı 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





