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Galatasaraylı yıldızın bileti kesildi!
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Finansal Cimbom, Fair Play gereği oyuncu satmadan bonservis parası ödeyemiyor. Bu bağlamda Galatasaray yönetimi, takımda kalmak isteyen oyuncuları da elden çıkarak. İşte detaylar...
2 Temmuz 2019 Salı 11:20
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Galatasaray'ın transfer listesine koyduğu yıldızlara teklifler gelirken, transferinden yüksek gelir elde edecek futbolcuların bazıları takımdan ayrılmak istemiyor.
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