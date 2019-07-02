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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Fatih Terim onay verdi
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve bu yüzden geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray transferde atağa kalktı. Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklayan sarı-kırmızılıların Şener Özbayraklı ve Yusuf Erdoğan transferlerini de açıklaması an meselesi. Öte yandan Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener ile anlaşma sağlayan Cimbom'un ezeli rakibinden bir oyuncu daha transfer edeceği ve teknik direktör Fatih Terim'in bu transfere onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...
2 Temmuz 2019 Salı 10:16
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Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Geçen sezon transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetim, bu kez elini çabuk tutarak Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük transferlerini resmen açıkladı.
Transferde hız kesmeyen ve Ever Banega, Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı ile de anlaşma sağlayan Cimbom'un bu transferleri önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Geniş rotasyonlu bir kadro kurma amacında olan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevrildi.
Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'yı kadrosuna katmak için gün sayan Galatasaray'da Brezilyalı orta saha Fernando da İspanyol ekibinin yolunu tutacak.