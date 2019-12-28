Galatasaray'ın yeni Bruma'sı canlı yayında açıklandı! Sudan ucuz transfer...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan oyuncunun bir dönem teknik direktörlüğünü yapan isim canlı yayında "Kesinlikle Galatasaray iyi bir transfer yaptı" yorumunu kullandı. Peki, Galatasaray'ı uçuracağı kaydedilen bu hücum kanat oyuncusu kim? Eski hocası bu oyuncuyla ilgili başka neler söyledi? İşte o transfer, ayrıntıları ve o ismin eski hocasının açıklamaları...