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Galatasaray'ın yeni Bruma'sı canlı yayında açıklandı! Sudan ucuz transfer...
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan oyuncunun bir dönem teknik direktörlüğünü yapan isim canlı yayında "Kesinlikle Galatasaray iyi bir transfer yaptı" yorumunu kullandı. Peki, Galatasaray'ı uçuracağı kaydedilen bu hücum kanat oyuncusu kim? Eski hocası bu oyuncuyla ilgili başka neler söyledi? İşte o transfer, ayrıntıları ve o ismin eski hocasının açıklamaları...
28 Aralık 2019 Cumartesi 15:52
Güncelleme: 28.12.2019 15:55
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Galatasaray ligin ikinci devresinde şaha kalkıp peş peşe alacağı galibiyetlerin planını transferler dahilinde hummalı bir şekilde planlamayı sürdürüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor ve bu alanda gaza basıyor...
Ara transfer dönemine sayılı günler kala belirlenen isimler özelinde oyuncu ve menajerlerle irtibat kuran sarı kırmızılı kurmaylar, ligin ikinci yarısına bomba gibi bir kadro ile başlama gayretinde...
KANAT İSTİKRARI BU SENE YAKALANAMAMIŞTI!
Stoper, sol bek, orta saha ve hücum kanat isteyen Terim'in istediği doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı kurmayla Bruma, Rodrigues ve Onyekuru ile yakaladığı kanat istikrarını bu sene sürdürememişti.
Hızlarının yanı sıra bire birdeki etkili oyunlarını asistler ve gollerle süsleyen bu isimlerin ayarında bir futbolcu, Galatasaray yolunda...