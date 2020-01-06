Galatasaray'ın transferini Kjaer bitiriyor!

Galatasaray, Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte temaslarını hızlandırmıştı. Listesindeki yıldızlarla bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'ya imza attırarak ilk hamlelerini yapmıştı. Transferde durmaya niyeti olmayan Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrilmişti. Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı ve sarı-kırmızılıların 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı yıldız stoperin transferini Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer bitiriyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları....
6 Ocak 2020 Pazartesi 19:29
Güncelleme: 06.01.2020 19:29
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Süper Lig'in ilk yarısında istediği performansı sergileyemen Galatasaray'da ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte gözler takıma katılacak takviyelere çevrilmişti.
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İlk 17 haftada topladığı 27 puanla 7. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atmış ve taraftarın beklentisini karşılayamamıştı.
Yaz transfer sezonunda takıma katılan yıldız futbolculardan beklenilen verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, yaptığı konuşmalarda ocak ayını işaret etmişti.
Takımdaşlık olgusundan uzak bir görüntü çizen Galatasaray'da deneyimli teknik adam radikal kararlar alacaklarını belirtmiş ve yaşanacak olan büyük değişikliğin sinyallerini vermişti.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla başlayıp, lider Sivasspor'la olan 10 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.