Galatasaray'ın transferini Kjaer bitiriyor!

Galatasaray, Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte temaslarını hızlandırmıştı. Listesindeki yıldızlarla bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'ya imza attırarak ilk hamlelerini yapmıştı. Transferde durmaya niyeti olmayan Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrilmişti. Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı ve sarı-kırmızılıların 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı yıldız stoperin transferini Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer bitiriyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları....

6 Ocak 2020 Pazartesi 19:29 Güncelleme: 06.01.2020 19:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





