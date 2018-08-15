Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 08:16:36
Güncelleme: 08:21:48
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezondaki tek temsilcimiz Galatasaray'ın torbası kesinleşti.
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Ajax ve Dinamo Kiev'in play-off turuna kalmasının ardından Galatasaray'ın 4. torbada yer alması kesinlik kazandı.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle;
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri