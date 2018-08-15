Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri - Galeri - Fotomaç
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 08:16:36 Güncelleme: 08:21:48
    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
    • 1
    • 28
    Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

    Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezondaki tek temsilcimiz Galatasaray'ın torbası kesinleşti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
    • 2
    • 28
    Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

    Ajax ve Dinamo Kiev'in play-off turuna kalmasının ardından Galatasaray'ın 4. torbada yer alması kesinlik kazandı.

    Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle;

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
    • 3
    • 28
    Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

    1.TORBA

    Real Madrid

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
    • 4
    • 28
    Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

    Atletico Madrid

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
    • 5
    • 28
    Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

    Bayern Münih

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