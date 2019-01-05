Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı! Fatih Terim... - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Fatih Terim...

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 11:18:38 Güncelleme: 11:50:35
Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı! Fatih Terim...

Teknik heyet tarafından izinli olan Fernando Muslera, takımın kampına yarın akşam katılacak. Japonya Milli Takımı'nın Asya Şampiyonası kadrosunda bulunan Yuto Nagatomo ise, kamp kadrosunda yer almadı.


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GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı! Fatih Terim...

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Antalya'ya hareket eden Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak Cuma gününe kadar çalışmalarına bu kentte devam edecek.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;

Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı! Fatih Terim...

Muslera

Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı! Fatih Terim...

Mariano

Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı! Fatih Terim...

Maicon

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