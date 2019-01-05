Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı! Fatih Terim... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Fatih Terim...
Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 11:18:38
Güncelleme: 11:50:35
Teknik heyet tarafından izinli olan Fernando Muslera, takımın kampına yarın akşam katılacak. Japonya Milli Takımı'nın Asya Şampiyonası kadrosunda bulunan Yuto Nagatomo ise, kamp kadrosunda yer almadı.
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GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Antalya'ya hareket eden Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak Cuma gününe kadar çalışmalarına bu kentte devam edecek.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;