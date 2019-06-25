Galatasaray'ı uçuracak transfer! Görüşmeler başladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray'ı uçuracak transfer! Görüşmeler başladı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da transfer için beklenen haber geldi. Yeni sezon öncesi bir çok oyuncuyla anlaşan Cimbom transferleri tek tek patlatmak için gün sayıyor. Transferler için beklemeye geçen sarı-kırmızılılarda günlerdir beklenen müjdeli haber sonunda geldi. İşte detaylar...
25 Haziran 2019 Salı 09:27 Güncelleme: 25.06.2019 09:27
Galatasaray'ı uçuracak transfer! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ı uçuracak transfer! Görüşmeler başladı

Yeni sezon kampı öncesi transferlerin bitmesini isteyen Fatih Terim'i sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ı uçuracak transfer! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da beklenen transfer gerçekleşmek üzere.

Galatasaray'ı uçuracak transfer! Görüşmeler başladı

Luyindama'nın bonservisinin alınmasıyla 6 milyon uro cepten yiyen Aslan'ın transfer yapabilmesi için oyuncu satması gerekiyor.

Galatasaray'ı uçuracak transfer! Görüşmeler başladı

Bir türlü Diagne'nin satışının gerçekleşmemesi nedeniyle eli kolu bağlanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

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