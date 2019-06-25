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Galatasaray'ı uçuracak transfer! Görüşmeler başladı
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da transfer için beklenen haber geldi. Yeni sezon öncesi bir çok oyuncuyla anlaşan Cimbom transferleri tek tek patlatmak için gün sayıyor. Transferler için beklemeye geçen sarı-kırmızılılarda günlerdir beklenen müjdeli haber sonunda geldi. İşte detaylar...
25 Haziran 2019 Salı 09:27 Güncelleme: 25.06.2019 09:27
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Bir türlü Diagne'nin satışının gerçekleşmemesi nedeniyle eli kolu bağlanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
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