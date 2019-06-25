Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret...

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, önceliği golcü transferine verdi. Diagne'nin satış işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Şampiyon Galatasaray, dünyaca ünlü forveti gündemine aldı. İşte yıldız oyuncunun transferine dair detaylar ve Galatasaray'dan alacağı ücret... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
25 Haziran 2019 Salı 08:00
Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret...

Şampiyon Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.

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Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret...

Sezon sona ermesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret...

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret...

Geçen sezon transfer geç kalındığı için ağır eleştirilere maruz kalan yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor.

Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret...

Sarı-Kırmızılı kurmayların amacı, sezon öncesi hazırlık kampına kadar tüm transferleri bitirmek.

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