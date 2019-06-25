İşte Fatih Terim'in istediği golcü! Canlı yayında açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri İşte Fatih Terim'in istediği golcü! Canlı yayında açıkladı

İşte Fatih Terim'in istediği golcü! Canlı yayında açıkladı

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, önceliği golcü transferine verdi. Uzun yılları Fatih Terim'in yardımcılığını yapan antrenör Müfit Erkasap, tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği forveti açıkladı.
25 Haziran 2019 Salı 00:26
İşte Fatih Terim'in istediği golcü! Canlı yayında açıkladı

Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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İşte Fatih Terim'in istediği golcü! Canlı yayında açıkladı

Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda öncelik forvet transferine verilmiş durumda.

İşte Fatih Terim'in istediği golcü! Canlı yayında açıkladı

Cimbom ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayıracak.

İşte Fatih Terim'in istediği golcü! Canlı yayında açıkladı

Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve forma şansı bulamayan Muğdat Çelik de takımdan gönderilecek.

İşte Fatih Terim'in istediği golcü! Canlı yayında açıkladı

Bu 4 oyuncuyla yolların ayrılmasıyla birlikte forvet rotasyonunda futbolcusu kalmayacak ve gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da en az 3 forvet transferi zorunlu hale geldi.

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