HaberlerGaleriİşte Fatih Terim'in istediği golcü! Canlı yayında açıkladı
İşte Fatih Terim'in istediği golcü! Canlı yayında açıkladı
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, önceliği golcü transferine verdi. Uzun yılları Fatih Terim'in yardımcılığını yapan antrenör Müfit Erkasap, tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği forveti açıkladı.
25 Haziran 2019 Salı 00:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda öncelik forvet transferine verilmiş durumda.
Cimbom ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayıracak.
Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve forma şansı bulamayan Muğdat Çelik de takımdan gönderilecek.
Bu 4 oyuncuyla yolların ayrılmasıyla birlikte forvet rotasyonunda futbolcusu kalmayacak ve gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da en az 3 forvet transferi zorunlu hale geldi.