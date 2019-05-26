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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası!
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Geçtiğimiz sezon Gomis'i gönderdikten sonra boşluğu dolduramayan ve Devler Ligi'ne santrforsuz giden Galatasaray bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Galatasaray'da forvetin ilk adayı ise taraftarları heyecanlandıracak. İşte o isim...
26 Mayıs 2019 Pazar 12:49 Güncelleme: 26.05.2019 12:49
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Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forvet sıkıntısı çeken Galatasaray aynı hataya düşmek istemiyor.
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