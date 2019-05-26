Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Geçtiğimiz sezon Gomis'i gönderdikten sonra boşluğu dolduramayan ve Devler Ligi'ne santrforsuz giden Galatasaray bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Galatasaray'da forvetin ilk adayı ise taraftarları heyecanlandıracak. İşte o isim...
26 Mayıs 2019 Pazar 12:49 Güncelleme: 26.05.2019 12:49
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası!

Spor toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da artık tüm gözler transfere çevrildi.

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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası!

Sarı kırmızılı ekipte tüm planlar Şampiyonlar Ligi üzerinden yapılıyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası!

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forvet sıkıntısı çeken Galatasaray aynı hataya düşmek istemiyor.

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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası!

Forvet transferinde belirleyici konu, Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Diagne'nin durumu olacak.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası!

Sarı kırmızılı yönetim, Senegalli forveti satması durumunda iki forvet birden alacak.

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