Galatasaraydan Pepe bombası! Fatih Terim transfere onay verdi - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'dan Pepe bombası! Fatih Terim transfere onay verdi
Galatasaray yönetimi, Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Pepe için devreye girdi. Portekiz li stopere Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 09:00:12
Güncelleme: 09:01:04
Devre arasında kadrosuna ciddi takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önceki gün Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Pepe için Sarı-Kırmızılı yönetim devreye girdi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Takvim'de yer alan habere göre; Portekizli stoper için teknik patron Fatih Terim'in de olumlu görüş bildirdiği de öğrenildi.
Menajeriyle ilk teması gerçekleştiren Galatasaray, Pepe'nin kendisiyle de masaya oturmaya hazırlanıyor.
1.5 YIL İÇİN 4.5 MİLYON EURO
Beşiktaş'tan yılda 4.7 milyon Euro garanti para alan Pepe'ye Sarı-Kırmızılı yönetim 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro teklif yapacak.