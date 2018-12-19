Galatasaraydan Pepe bombası! Fatih Terim transfere onay verdi - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Galatasaray'dan Pepe bombası! Fatih Terim transfere onay verdi

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Pepe için devreye girdi. Portekiz li stopere Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 09:00:12 Güncelleme: 09:01:04
Galatasaraydan Pepe bombası! Fatih Terim transfere onay verdi

Devre arasında kadrosuna ciddi takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaraydan Pepe bombası! Fatih Terim transfere onay verdi

Önceki gün Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Pepe için Sarı-Kırmızılı yönetim devreye girdi.

Galatasaraydan Pepe bombası! Fatih Terim transfere onay verdi

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Takvim'de yer alan habere göre; Portekizli stoper için teknik patron Fatih Terim'in de olumlu görüş bildirdiği de öğrenildi.

Galatasaraydan Pepe bombası! Fatih Terim transfere onay verdi

Menajeriyle ilk teması gerçekleştiren Galatasaray, Pepe'nin kendisiyle de masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaraydan Pepe bombası! Fatih Terim transfere onay verdi

1.5 YIL İÇİN 4.5 MİLYON EURO
Beşiktaş'tan yılda 4.7 milyon Euro garanti para alan Pepe'ye Sarı-Kırmızılı yönetim 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro teklif yapacak.

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