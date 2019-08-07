Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk dinamo!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Orta sahada görev alan Fernando ve N'Diaye'nin takımdan ayrılmasının ardından gözler yapılacak transfere çevrildi. Orta sahada sadece Donk ve Selçuk'un bulunması sarı-kırmızılıları transferde atağa kaldırdı. İşte Galatasaray'ın listesinde yer alan isimler...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48
Güncelleme: 07.08.2019 10:48
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Orta sahada Fernando ve N'Diaye'nin takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar girişimlerini sıklaştırdı. İşte Fatih Terim'in son gözdesi...
Ligin başlangıçı yaklaştıkça ideal kadroyu kurmak adına süresi azalan sarı-kırmızılılar, İngiltere'ye çıkarma yaptı.
Fatih Terim'in sağ kolu Şükrü Hanedar, önceki gece Londra'ya giderek bazı görüşmelerde bulundu.
Bunlardan en önemlisi, Chelsea'nin ön liberosu Bakayoko için yapılan toplantıydı.