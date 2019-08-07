Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk dinamo!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Orta sahada görev alan Fernando ve N'Diaye'nin takımdan ayrılmasının ardından gözler yapılacak transfere çevrildi. Orta sahada sadece Donk ve Selçuk'un bulunması sarı-kırmızılıları transferde atağa kaldırdı. İşte Galatasaray'ın listesinde yer alan isimler...

7 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48 Güncelleme: 07.08.2019 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





