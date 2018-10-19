Galatasarayda transfer operasyonu! İki isim birden... - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Galatasaray'da transfer operasyonu! İki isim birden...

    Sarı-Kırmızılılar ara transfer dönemi için çalışmaya devam ediyor
    19 Ekim 2018 Cuma, 01:15:12 Güncelleme: 01:22:34
    Galatasarayda transfer operasyonu! İki isim birden...

    Ocak ayına daha 2.5 ay olmasına rağmen, golcü almasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Avrupa'da birçok isimle anılmaya başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda transfer operasyonu! İki isim birden...

    Forvet olarak gündeme gelen son isimse Neal Maupay. İngiliz Championship takımlarından Brentford'da sezona 10 maçta 10 gol ve 3 asistle başlayarak dikkatleri üzerine çeken Arjantin asıllı Fransız golcü için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.

    Galatasarayda transfer operasyonu! İki isim birden...

    22 yaşında olan ve gelecek vaat eden Neal Maupay'ı, Huddersfield'ın da istediği belirtildi.

    Galatasarayda transfer operasyonu! İki isim birden...

    St Etienne'den 2 milyon euro'ya transfer olan Maupay, Championship'te attığı gollerle adından söz ettirmeye başladı.

    Galatasarayda transfer operasyonu! İki isim birden...

    2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun, Transfermarkt değeri 5 milyon euro'ya ulaştı

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