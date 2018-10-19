Galatasarayda transfer operasyonu! İki isim birden...

Galatasaray'da transfer operasyonu! İki isim birden...
Sarı-Kırmızılılar ara transfer dönemi için çalışmaya devam ediyor
19 Ekim 2018 Cuma, 01:15:12
Güncelleme: 01:22:34
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Ocak ayına daha 2.5 ay olmasına rağmen, golcü almasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Avrupa'da birçok isimle anılmaya başladı.
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Forvet olarak gündeme gelen son isimse Neal Maupay. İngiliz Championship takımlarından Brentford'da sezona 10 maçta 10 gol ve 3 asistle başlayarak dikkatleri üzerine çeken Arjantin asıllı Fransız golcü için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.
22 yaşında olan ve gelecek vaat eden Neal Maupay'ı, Huddersfield'ın da istediği belirtildi.
St Etienne'den 2 milyon euro'ya transfer olan Maupay, Championship'te attığı gollerle adından söz ettirmeye başladı.
2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun, Transfermarkt değeri 5 milyon euro'ya ulaştı