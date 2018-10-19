Galatasarayda transfer operasyonu! İki isim birden...

Forvet olarak gündeme gelen son isimse Neal Maupay. İngiliz Championship takımlarından Brentford'da sezona 10 maçta 10 gol ve 3 asistle başlayarak dikkatleri üzerine çeken Arjantin asıllı Fransız golcü için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.