Galatasaray'da Seri şoku! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Seri şoku!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Ankara'ya zorunlu rotasyonlu bir kadro ile gitti. Son güne kadar orta sahada ilk 11'de Seri'yi oynatmayı düşünen deneyimli teknik adam beklenmedik bir gelişme yüzünden Selçuk İnan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. İşte Seri'de yaşanan son dakika gelişmesi...

5 Ekim 2019 Cumartesi 20:19 Güncelleme: 05.10.2019 20:59
Galatasaray'da Seri şoku!

Galatasaray'da Jean Micheal Seri şoku yaşanıyor.

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Galatasaray'da Seri şoku!

Sarı-kırmızılılar 3 puana çok ihtiyacı olduğu haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Seri şoku!

3 maçlık cezası sona eren Fatih Terim, Gençlerbirliği maçına Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone ilk 11'iyle başladı.

Galatasaray'da Seri şoku!

Sarı kırmızılı ekipte Falcao, Luyindama ve Lemina Ankara'ya getirilmedi.

Galatasaray'da Seri şoku!

Ankara'ya eksik bir kadro ile giden Galatasaray'a bir kötü haber de Seri'den geldi.

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