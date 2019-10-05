Galatasaray'da Seri şoku!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Ankara'ya zorunlu rotasyonlu bir kadro ile gitti. Son güne kadar orta sahada ilk 11'de Seri'yi oynatmayı düşünen deneyimli teknik adam beklenmedik bir gelişme yüzünden Selçuk İnan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. İşte Seri'de yaşanan son dakika gelişmesi...