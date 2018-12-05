Galatasarayda Selçuk İnan için karar verildi - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Galatasaray'da Selçuk İnan için karar verildi

Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan kaptan Selçuk İnan hakkında karar verildi.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 08:43:40 Güncelleme: 08:45:05
Galatasarayda Selçuk İnan için karar verildi

Galatasaray'da şu an için 2 milyon 950 bin Euro garanti para ve maç başına 25 bin Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncu Selçuk İnan, 1+1 yıllık yeni sözleşmesindeki ücretinde fedakarlık yapacak.

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Galatasarayda Selçuk İnan için karar verildi

Devre arasında iki forvet bir stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Linnes'le yola devam etme kararı alınırken, kaptan Selçuk İnan'la da görüşmelere başlandı.

Galatasarayda Selçuk İnan için karar verildi

Sabah'ta yer alan habere göre; 2 milyon 950 bin Euro garanti para ve maç başına 25 bin Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncu, yeni sözleşmesinde ücretinde yüzde 50'ye yakın fedakârlık yapacak.

Galatasarayda Selçuk İnan için karar verildi

Ücretini Türk Lirası olarak alacak Selçuk İnan'ın maç başı parası da puan-başarı bonusu olarak değiştirilecek.

Galatasarayda Selçuk İnan için karar verildi

1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Galatasaray'ın kaptanı, belirlenecek maç sayısına ulaşırsa, 2021'e kadar sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

Galatasarayda Selçuk İnan için karar verildi

Linnes ve Selçuk'tan sonra sözleşme uzatma sırası Sinan Gümüş'e gelecek. Mukavelesi sezon sonunda bitecek Eren Derdiyok'la ise yollar kesin olarak ayrılacak.

Galatasarayda Selçuk İnan için karar verildi
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