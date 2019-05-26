GALERİ
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasında para bastı!
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray dün taraftarı önünde görkemli bir kutlamayla kupasını aldı. Sarı kırmızılıları 38 bin taraftarın katıldığı dev organizasyonda sponsorların yanı sıra GS Store gelirleriyle büyük bir miktar parayı kasasına koymuş oldu.
26 Mayıs 2019 Pazar 11:13
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom; sponsorlar, kutlamalar için özel olarak satışa çıkan biletler ve GS Store gelirleriyle birlikte dün akşam yaklaşık 4 milyon lira kazandı.
DİĞER GALERİLER