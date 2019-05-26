Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasında para bastı! - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasında para bastı!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray dün taraftarı önünde görkemli bir kutlamayla kupasını aldı. Sarı kırmızılıları 38 bin taraftarın katıldığı dev organizasyonda sponsorların yanı sıra GS Store gelirleriyle büyük bir miktar parayı kasasına koymuş oldu.
26 Mayıs 2019 Pazar 11:13
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasında para bastı!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, şampiyonluk kupasını aldı.

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Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasında para bastı!

Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu dün taraftarıyla birlikte Türk Telekom Stadı'nda kutlayan sarı kırmızılılar, organizasyondan ciddi bir miktarda geliri de kasasına koydu.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasında para bastı!

Cimbom; sponsorlar, kutlamalar için özel olarak satışa çıkan biletler ve GS Store gelirleriyle birlikte dün akşam yaklaşık 4 milyon lira kazandı.

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Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasında para bastı!

GS STORE'A AKIN ETTiLER

Galatasaray'ın kutlamalara özel çıkardığı biletlerden 38 bin 600 adet satıldı.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasında para bastı!

Buradan 1.9 milyon liralık gelir sağlayan kulüp, sponsorlardan da 1.5 milyon lira kazandı.

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