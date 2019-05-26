Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasında para bastı!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray dün taraftarı önünde görkemli bir kutlamayla kupasını aldı. Sarı kırmızılıları 38 bin taraftarın katıldığı dev organizasyonda sponsorların yanı sıra GS Store gelirleriyle büyük bir miktar parayı kasasına koymuş oldu.

26 Mayıs 2019 Pazar 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





